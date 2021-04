O juiz libanês que dirige a investigação sobre a explosão no porto de Beirute, ocorrida em 2020, ordenou hoje a libertação de seis pessoas que estavam detidas há meses no âmbito deste caso, informou a agência de notícias libanesa.

Não ficaram esclarecidos os motivos para decisão do juiz em libertar as seis pessoas, entre as quais está um oficial da segurança que havia escrito uma advertência detalhada sobre os perigos do material armazenado no porto aos seus responsáveis antes da explosão.

Quase 3.000 toneladas de nitrato de amónio, um material altamente explosivo usado em fertilizantes e que haviam sido armazenadas indevidamente no porto de Beirute durante anos, explodiram em 04 de agosto de 2020, matando 211 pessoas, ferindo mais de 6.000 e destruindo zonas residenciais nas proximidades.

O juiz Tarek Bitar foi nomeado para liderar a investigação em fevereiro, depois de o seu antecessor ter sido removido após acusar dois ministros de negligência.

A agência estatal de notícias libanesa disse que Bitar ordenou a libertação das seis pessoas, incluindo o major Joseph Naddaf, do Departamento de Segurança do Estado, e o major Charbel Fawaz, da Direção-Geral de Segurança.

Os restantes quatro são funcionários aduaneiros e portuários.

Os seis serão proibidos de viajar para fora do Líbano, de acordo com fonte ligada ao processo.