O Reino Unido registou, nas últimas 24 horas, 2.672 novos casos de infeção e mais 30 óbitos, assim o país soma agora um total de 4.380.976 diagnósticos positivos e de 127.191 mortes.

A tendência parece ser de decréscimo, segundo dados das autoridades de saúde britânicas, nos últimos sete dias registaram-se 18.672 contágios, menos 1.384 do que nos sete dias anteriores. No mesmo período, morreram, devido à covid-19, 211 pessoas, menos cinco do que na semana anterior.

Para a estabilização da doença no país, muito tem contribuído o plano de vacinação no Reino Unido, onde até esta quarta-feira tinham sido vacinadas com a primeira dose 32.444.439 pessoas, sendo que 8.513.864 já se encontram completamente imunizadas.