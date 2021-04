O responsável pelo Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), o general Manuel Couto, entregou a carta de demissão ao ministro da Administração Interna, avança o Diário de Notícias, esta quinta-feira.

Segundo o mesmo jornal, Eduardo Cabrita já terá recebido a carta de demissão, na qual o general invoca “razões pessoais” para o abandono do cargo, que só deverá acontecer no final do mês.

Sublinhe-se que a notícia surge pouco depois de o presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, ter adiantado que sem um novo contrato, mesmo que quisesse, a empresa não poderia manter o SIRESP, tendo sublinhado ainda que o serviço cessa a 30 junho, altura em que Portugal se prepara para entrar na época de incêndios.