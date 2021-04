A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recebeu, esta quinta-feira, a primeira dose da vacina contra a covid-19. A líder, de 62 anos, não especificou qual foi o fármaco administrado.

"Depois de termos passado as 100 milhões de vacinas [administradas] na UE, estou muito satisfeita por ter recebido hoje a minha primeira dose contra a covid-19", anunciou, na rede social Twitter.

"As vacinas vão continuar a ganhar ritmo, uma vez que as entregas estão a acelerar na União Europeia. Quanto mais vacinarmos, mais depressa podemos controlar a pandemia", concluiu.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4