A UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa está a levar a cabo uma campanha solidária para apoiar as populações vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, Moçambique.

A elaboração do vídeo, que agora é divulgado, beneficia também do apoio da Cruz Vermelha Portuguesa e da Embaixada de Moçambique em Portugal.

“O vídeo tem como propósito reforçar a sensibilização da opinião pública no sentido de se obterem recursos financeiros para apoio às populações que são vítimas do terror, por eventuais depósitos na conta bancária aberta com esse exclusivo objetivo”, lê-se na nota publicada no site da UCCLA.

O organismo sublinha ainda que em Cabo Delgado há cerca de 770.000 refugiados, em que mais de 300.000 são crianças, estimando-se mais de 2.000 mortos.

De sublinhar que a conta foi aberta com um donativo da Cruz Vermelha Portuguesa de 50.000 euros.



“Com regularidade dar-se-á conhecimento público dos montantes depositados, sendo que as verbas arrecadadas serão entregues à Cruz Vermelha Internacional para aquisição dos bens prioritários para essas populações. Um auditor independente fará a análise que se justificar da conta aberta com óbvia e total transparência”, garante ainda a UCCLA.



Conta UCCLA Cabo Delgado do Millennium BCP:

NIB: 0033.0000.45405035551.05

IBAN: PT50.0033.0000.45405035551.05