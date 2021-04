Um deputado canadiano apareceu acidentalmente nu durante uma sessão virtual da Câmara dos Comuns e a notícia está a correr o mundo.

William Amos, que representa o Partido Liberal, já reagiu ao incidente, explicando que não se tinha apercebido que a câmara do computador estava ligada, enquanto trocava de roupa no escritório.

O deputado reconheceu que se tratou de "um erro muito infeliz" e que está "envergonhado", aproveitou também para pedir desculpas pelo sucedido.

"A minha câmara foi acidentalmente deixada ligada enquanto trocava para a roupa de trabalho, depois de ter ido fazer uma corrida. Peço desculpa sinceramente a todos os meus colegas nesta Câmara. Foi um erro e não vai voltar a acontecer", escreveu no Twitter, numa publicação também partilhada em francês.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.