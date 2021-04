A DGS atualizou a orientação sobre idosos residentes em lares, que deixam agora de precisar de cumprir quarentena de 14 dias, quando se ausentem das instituições por mais de 24 horas, como estavam obrigados a fazer até aqui.

Esta dispensa, segundo as autoridades de saúde, abrange os utentes que nos últimos 90 dias cumpriram os critérios de fim de isolamento e/ou que tenham um esquema vacinal completo contra a covid-19.

A nova orientação refere que nas novas admissões nos lares se mantém a necessidade de teste laboratorial molecular negativo ao vírus SARS-CoV-2 para os residentes/utentes que não tenham história de infeção nos últimos 90 dias.

Já os novos utentes não vacinados contra a covid-19 e sem história de infeção por SARS-CoV2 nos últimos 90 dias devem cumprir um período de isolamento não inferior a 14 dias.

"Em situações em que o teste laboratorial não possa ser realizado antes da admissão na instituição, o novo residente/utente deve ficar em isolamento e realizar o teste com a maior brevidade possível, sendo o seu encaminhamento realizado em função da evolução clínica e do resultado do teste laboratorial", lê-se no documento.