“As memórias não estão mais vivas. As pessoas morreram, desapareceram”, desabafa Celso Antunes Horta. Do alto dos seus 73 anos, tenta recordar o que deixou para trás. Já não é “Alcides” o jovem estudante que virou guerrilheiro da Ação Libertadora Nacional (ALN), em 1968, batendo de frente contra a ditadura militar brasileira, enfrentado tortura, pau de arara, cadeira do dragão. Nem o preso político que escrevia um livro às escondidas, com os companheiros, enquanto partilhava cela com loucos, assassinos, mas também gente boa que clamava justiça, da Prisão de Tiradentes ao Carandiru. Longe vão os tempos do sonhador que correu para Cuba, do jornalista que voltou para a imprensa brasileira, do Jornal do Brasil à Folha de S. Paulo, antes de militar no combativo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, casa-mãe de Lula da Silva e, em boa parte, do Partido dos Trabalhadores. Neto de um português, hoje Celso é sobretudo marido, pai de dois filhos, avô de quatro netos, “fugindo do vírus, que é um inimigo invisível”. E assistindo ao retrocesso, furioso que “bandidos e assassinos que protagonizaram a ditadura militar estejam comemorando, como se a ditadura fosse avanço da civilização”, considerando o Governo de Jair Bolsonaro “representante desses herdeiros dos ditadores”.

Num contexto de derrota da esquerda, dos partidos aos sindicatos e movimentos populares, em que “é preciso começar de novo”, Celso começou a olhar para trás. Tem um livro pronto na gaveta, à espera de edição, sobre guerrilheiros que continuaram a luta quando esteve preso, o Movimento de Libertação Popular (Molipo), uma cisão da ALN, que tinha entre os seus dirigentes Carlos Eduardo Pires Fleury. “Foi ele que me levou para a militância”, recorda Celso. “Até é uma forma de entender a minha vida, certo? Porque depois que saí da cadeia não parei de militar, continuei militando a vida inteira”, explica. “Eu queria parar de fazer isso, acabar com esse ativismo constante. Queria pensar no que tinha feito, no que tinha sido meu próprio percurso, voltar às raízes. Daí é que vem essa vontade de mergulhar no passado”.

“É um mergulho difícil de se fazer. Na verdade, você não consegue reconstruir o passado. Ainda mais uma história tão movimentada, tão rica, mas ao mesmo tempo cheia de violência”, diz Celso. “Esse grupo de companheiros do Molipo só tem dois ou três sobreviventes. E tem vários desaparecidos, pessoas que a gente nem sequer teve acesso aos corpos. Não sabemos como morreram, por que morreram, onde morreram. Enfim”, suspira o antigo guerrilheiro. “O que se consegue encontrar nisso aí são muitos fragmentos de história. E realmente a história é difícil de ser contada”.

