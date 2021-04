A ditadura militar brasileira (1964-1985), que torturou mais de 20 mil pessoas, e assassinou ou fez “desaparecer” outras 434, segundo a Human Rights Watch, afinal não foi mais que as forças armadas “assumindo a responsabilidade de pacificar o país”, ouviu-se de novo nos quartéis. Era 31 de março, aniversário do golpe, e escutava-se um comunicado do ministro da Defesa, o general Walter Souza Netto, que tomou posse após a demissão do seu antecessor e dos chefes dos três ramos das forças armadas, em simultâneo, em protesto contra a politização dos militares pelo Presidente Jair Bolsonaro. Por todo o país, gritou-se contra o saudosismo, recusando regressar ao passado – mas, para quem observa os avanços das milícias, um fenómeno vindo desses tempos sombrios, bem como a impunidade da polícia militar ao “pacificar” favelas, é óbvio que o legado da ditadura ainda é algo do presente.

Num país onde os dirigentes da ditadura nunca foram responsabilizados pelos seus crimes, conseguindo passar o poder para mãos civis – sem qualquer rutura, ao contrário do que se viu em Portugal com o 25 de Abril – e até aprovar uma Lei de Amnistia para si mesmos, em 1979, “a participação militar no dia-a-dia continuou grande, face à criminalidade crescente no Brasil, por intermédio das polícias militares. E é uma participação invariavelmente muito violenta”, salienta Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. “Aqueles crimes que ocorriam contra os opositores durante o regime militar, de facto foram estendidos para a parcela pobre e negra da população”.

