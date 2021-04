Na cultura política de Timor-Leste, Xanana Gusmão, talvez mais do que qualquer um dos seus companheiros, mantém um estatuto quase divino, de pai da nação, tio querido de todos, ou ita bo’t, que significa comandante ou irmão mais velho. Já entre os países amigos que ajudaram a dar à luz Timor-Leste, como Portugal, a sua antiga potência colonial, Xanana é lembrado como uma espécie de Nelson Mandela timorense, ícone da resistência aos massacres indonésios. Foi de boca aberta que se viu o antigo Presidente a dormir ao relento, à porta do centro de isolamento de Vera Cruz, exigindo que o cadáver de um homem que dera positivo à covid-19 fosse entregue à família. De ar maltrapilho e perturbado, acusou o Governo de mentir, negando o impacto da pandemia no país, acabando filmado a esbofetear um homem e uma mulher no meio da rua, ambos filhos do falecido, segundo o Guardian.

“Este não é o Xanana que conheci, de quem sou amiga e serei sempre. Disso não há dúvida nenhuma”, desabafa a ex-deputada e candidata presidencial Ana Gomes, confidente próxima do líder timorense, ao i. “Até por temperamento, ele era dado a algumas atitudes coléricas. Mas nunca vi ‘destemperanços’ como estes, bater em pessoas, dar estaladas”, admira-se a socialista. “Quer por estes atos, como estar a dormir na rua, fazer aquele protesto, as posições que está a tomar em relação à covid-19, parece estar desequilibrado. E admito que seja por questões do foro neurológico que se tenham agravado. E que isso possam ter a ver com coisas do passado”.

