Todos os munícipes do concelho de Lisboa vão passar a ter acesso a dois testes gratuitos à covid-19 por mês, a realizar-se nas farmácias aderentes na capital, a partir desta quinta-feira. O Plano Municipal de Testagem de Lisboa, que começou a 31 de março e abrangia as dez freguesias com maior incidência de novos casos de covid-19, ou seja, mais de 120 casos por 100 mil habitantes, passa agora a estar disponível a todos os habitantes da cidade.

São 90 os estabelecimentos que se juntaram a esta iniciativa, “garantindo condições para o alargamento do plano de testagem a todos os moradores da cidade, num processo articulado com as autoridades regionais de saúde”, segundo se pode ler na página do município.

A testagem, apesar de gratuita para os habitantes da cidade, deve ser marcada previamente, o que pode ser feito presencialmente ou através do númer 1400, e é feita por profissionais da rede nacional de farmácias, que, em caso de obter resultado positivo, informam as autoridades da saúde, comunicando com o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) do Ministério da Saúde.

O plano tem um custo para a autarquia de cerca de 15 milhões de euros, e nos concelhos vizinhos de Oeiras e Cascais têm surgido iniciativas semelhantes.

A medida surge numa altura em que o país vive um aumento no número de casos diários do novo coronavírus, enquanto se prepara para aligeirar as medidas de limitação à circulação e outras restrições, no dia 19 de abril.