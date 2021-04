Estão já decididos os dois últimos protagonistas das meias-finais da Liga dos Campeões. Após as vitórias do PSG e do Chelsea, foi a vez do Manchester City jogar a segunda volta da eliminatória frente ao Borussia Dortmund, bem como o Liverpool e o Real Madrid.

Na Alemanha, o City vinha de uma vitória por 2-1 em Manchester, e a noite de quarta-feira resultou na mesma dose. O Borussia Dortmund até começou por inaugurar o marcador, logo aos 15 minutos, mas os citizens, onde jogam Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, deram a volta ao marcador, já na segunda parte, através de golos de Riyad Mahrez - por penálti - e Phil Foden, assistido por Silva.

Já em Anfield, o jogo manteve-se a zeros, mas valeu a vitória do Real Madrid por 3-1, na primeira volta.

Assim sendo, as meias-finais da Liga dos Campeões vão-se jogar entre o Paris Saint-Germain e o Manchester City, e o Chelsea e o Real Madrid.