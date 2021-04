Afinal, Portugal recebeu, esta quarta-feira, as primeiras vacinas contra a covid-19 da Johnson & Johnson. O Infarmed tinha ontem confirmado, num esclarecimento enviado ao i, que Portugal não iria receber as primeiras doses da vacina contra a covid-19 da Janssen esta semana, tal como estava previsto, depois de a farmacêutica admitir adiar a entrega das vacinas na Europa após a decisão do regulador norte-americano do medicamento de suspender o uso da vacina nos Estados Unidos.

Contudo, as primeiras 31.200 doses deste fármaco chegaram a Portugal esta quarta-feira, segundo a RTP.

As vacinas que chegaram agora ao país ficarão armazenadas, estando ainda prevista a entrega de mais de 55.200 doses.

Recorde-se que o regulador norte-americano do medicamento suspendeu o uso da vacina devido a suspeitas de casos de tromboemlismo com baixa de plaquetas como reação muito rara, a mesma questão suscitada com a vacina da AstraZeneca. Em 6,8 milhões de vacinas administradas nos EUA, foram reportados seis casos, todos em mulheres entre os 18 e os 48 anos.

A Agência Europeia do Medicamento vai emitir um parecer na próxima semana sobre a toma da vacina na Europa, onde, para já, está suspensa.