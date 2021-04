A UEFA confirmou, esta quarta-feira, que Roma será uma das cidades-sede do Euro2020. O anúncio foi feito depois de a Federação Italiana de Futebol receber a garantia de que os jogos podem ter um limite de público.

"As autoridades garantem a possibilidade de o estádio ter a capacidade preenchida pelo menos em 25%. Assim sendo, a UEFA considera que Roma está totalmente confirmada como sede do torneio", informou o organismo, num comunicado publicado no seu site oficial.

A UEFA refere ainda que “não haverá exceções” para os adeptos com bilhetes para os jogos no Estádio Olímpico de Roma no que diz respeito às restrições de viagens que existam nessa altura momento no país, relativamente às pessoas que venham de fora.

O Euro2020 irá decorrer entre 11 de junho e 11 de julho em 12 cidades europeias, nomeadamente Roma, Munique, Bilbau, Londres, Baku, São Petersburgo, Dublin, Amesterdão, Budapeste, Glasgow, Copenhaga e Bucareste.

A seleção portuguesa, campeã europeia em título, integra o grupo F, juntamente com a França, a Alemanha e a Hungria.