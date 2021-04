O Reino Unido registou, esta quarta-feira, 2.491 casos do novo coronavírus e 38 vítimas mortais, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico.

Nos últimos sete dias, entre 8 e 14 de abril, registou-uma redução de 11,5% do número de novos casos, mas um aumento de 9,3% no número de óbitos, em relação à semana anterior.

Atualmente, há 2.481 pessoas com sintomas associados à covid-19 internadas nos hospitais britânicos, 181 das quais deram entrada nas últimas 24 horas. Há 370 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos.

O governo britânico informou ainda que cerca de 33,3 milhões de pesssoas já receberam uma dose da vacina contra a covid-19 e mais de oito milhões já estão totalmente imunizadas.

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas já deram conta de 4.378.305 infeções e 127.161 pessoas morreram no período de 28 dias após terem testado positivo.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79



On Wed 14 April, 2,491 new cases and 38 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



32,326,604 people have now received the first dose of a vaccine and 8,170,081 have received a 2nd dose. pic.twitter.com/4Y6adOMbdr