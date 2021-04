Com o lançamento sem aviso prévio, Mick Jagger, o bom velho rock’n’roller, regressou “às luzes da ribalta” com uma música que promete fazer história. Trazendo consigo, um aliado de peso, Dave Grohl que toca guitarra, baixo e bateria, Eazy sleazy é o nome da música que descreve os tempos pandémicos que têm sido vividos em todo o mundo. Desde o Zoom, ao TikTok, aos “maluquinhos das teorias da conspiração”, às vacinas, a Bill Gates na corrente sanguínea, ao futebol sem público, às bandas sem concertos e ao demasiado tempo passado em frente à televisão, o tema faz-nos embarcar numa viagem pelas lembranças e mais marcantes referências destes períodos de confinamento.

No vídeo que acompanha a música composta e gravada durante a pandemia, é possível observar Dave Grohl no estúdio dos Foo Fighters e Mick Jagger em sua casa. Os artistas são filmados numa atuação paralela, à distância, com uma música que mantém a marca do rock’n’roll clássico dos Rolling Stones.

Segundo a Universal Music, responsável pela edição, em comunicado à imprensa Jagger afirma que esta é uma canção “sobre a saída do confinamento” marcada por “o tão desejado optimismo”. O vocalista agradece também a colaboração de Dave Grohl: “Foi muito bom trabalhar com ele, agradeço-lhe por ter saltado para a bateria, baixo e guitarra (...) Foi muito divertido”. Grohn, por sua vez, faz uma declaração digna de um fã, “é difícil expressar em palavras o que significa para mim, gravar esta canção com Sir Mick”. O músico admite que esta experiência vai além “de ser um sonho tornado realidade”.

A canção é marcada por um grande otimismo e chega na altura certa para dar alguma esperança e ânimo ao mundo.