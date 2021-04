O analista e consultor financeiro norte-americano Bernie Madoff morreu, esta quarta-feira, aos 82 anos na prisão, onde se encontrava a cumprir uma pena de 150 anos de prisão nos EUA por ser responsável pelo maior esquema de pirâmide da História.

A notícia, avançada pela Associated Press, refere que Madoff morreu numa prisão federal em Butner, no estado da Carolina do Norte.

Recorde-se que Madoff foi detido em 2008 pelo FBI e foi acusado de fraude fiscal, fraude financeira, branqueamento de capitais, desvio de dinheiro, formação de esquema de pirâmide, fraude de investimento, entre muitos outros crimes financeiros, que envolveram mais de 65 mil milhões de dólares e lesaram centenas de vítimas.

Apesar de inicialmente se ter declarado inocente, em 2009 acabou por admitir ser culpado dos crimes em causa.

Em 2010, o filho Mark Madoff cometeu suicídio e em 2014, o ex-consultor perdeu o filho mais novo Andrew, que morreu vítima de cancro.