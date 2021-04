Quatro crianças ficaram feridas, uma das quais com gravidade, depois da queda de um poste de madeira numa escola em Arouca, distrito de Aveiro.

O presidente da Junta de Freguesia de Mansores, José Oliveira, adiantou ao Jornal de Notícias que as crianças se encontravam no recreio quando um poste de madeira, com cerca de seis metros de altura, caiu sobre elas.

"Sem nada que o fizesse prever o poste caiu e atingiu as crianças. Foi completamente inesperado, porque não apresentava perigo e estava apenas a segurar uma rede" afirmou, acrescentando que "três crianças sofreram ferimentos ligeiros e vão para o Hospital da Feira o outro de média gravidade vai para o Hospital São João, no Porto".

Terão idades compreendidas entre os cinco e os nove anos.