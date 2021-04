Os ténis que a Nike desenhou exclusivamente para Kanye West utilizar na 50.ª edição dos prémios Grammy, em 2008, foram colocadas à venda pela casa de leilões Sotheby's e o preço pode chegar a um milhão de dólares, cerca de 840 mil euros.

O modelo Nike Air Yeezy 1 foi o protótipo da linha Yeezy desenvolvida pelo rapper e pelo diretor criativo da Nike, Mark Smith, para a marca desportiva. Os primeiros ténis foram colocados à venda, em edição limitada, em 2009. Três anos depois surgiram as Air Yeezy 2.

Segundo um comunicado da Sotheby's, citado pela imprensa internacional, os Air Yeezy estarão em exposição entre 16 e 21 de abril no Centro de Convenções de Hong Kong e sua venda será privada.

"Este par [de ténis] é fundamental para o desenvolvimento da linha Yeezy, que se tornou uma das marcas de calçado mais importantes da história", sublinha o responsável da Sotheby's, Brahm Wachter.

Esta foi a primeira vez que a Nike desenhou um calçado desportivo a pensar num artista, em vez de um atleta.

Em 2013, West terminou a sua parceria com a Nike, alegando que recebia uma pequena percentagem dos lucros da marca. Viria a assinar com a Adidas no mesmo ano. A nova parceria tornou-se um grande sucesso de vendas e rendeu-lhe quase 1,7 mil milhões de lucro em 2010, segundo a Bloomberg.