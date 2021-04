A líder do grupo parlamentar do PS anunciou que vai apresentar uma proposta para que se crie um mecanismo de controlo parlamentar que fiscalize e acompanhe a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

“Ainda esta semana, o grupo parlamentar do PS vai apresentar uma proposta para que haja um mecanismo de controlo parlamentar de execução do PRR. É preciso que não se perca a oportunidade única e extraordinária que este PRR pode trazer para o país, não apenas na dimensão financeira, mas também no que toca à modernização da nossa sociedade e da nossa economia”, revelou à agência Lusa Ana Catarina Mendes.

A bancada socialista pretende que a já existente comissão eventual para o acompanhamento da covid-19 alargue o seu objeto de trabalho ao acompanhamento e fiscalização do PRR. “Trata-se de assumir a fiscalização dos atos do Governo”, disse Ana Catarina Mendes. “Faz sentido que haja um controlo político por parte do parlamento em relação à execução de projetos de grande envergadura”, acrescentou. A proposta foi divulgada após o grupo parlamentar do PS ter sido recebido em audiência pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza.