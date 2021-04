Estar fechado de quarentena não parece a melhor maneira de passar umas férias, mas, se for num resort de 5 estrelas, à beira do mar Egeu, a coisa talvez mude de figura. Pelo menos para os cerca de 25 mil holandeses que tentaram reservar umas férias no Mitsis Grand Hotel Beach, na ilha de Rodes, mas menos de 200 conseguiram. Por 399 euros cada, este grupo de turistas ficou com o hotel todo por sua conta, desfrutando da piscina, restaurantes e da magnífica vista para o mar.

Isto apesar de estarem proibidos de sair do resort, serem sujeitos a testes regulares à covid-19 e obrigados a manter-se a menos de 1,5 metros de outros hóspedes – lá se vão os romances de férias. O mundo assiste com curiosidade a mais uma experiência social da Holanda, que já fizera manchetes o mês passado, ao montar um festival de música na pequena cidade de Biddinghuizen, o Back to Live Dance Festival, em que todos os participantes foram testados previamente. Entre os milhares que se aglomeraram em festa, como não se via desde o início da pandemia, só 16 deram positivo à covid-19 agora, podendo ter sido infetados posteriormente. Agora, a indústria turística mundial espera um sinal de esperança semelhante.

“Sinto que é muito estranho estar aqui, mas estou muito entusiasmada por ir de férias”, resumiu Amy Smulders, uma designer gráfica de 25 anos, em declarações à Reuters, à chegada a Rodes. “Isto é tudo o que é possível agora e vamos desfrutá-lo”, concordou Terry Oorschot, um informático de 46 anos.

A verdade é que o Governo grego está tão desesperado por turismo que deu prioridade a vacinar em ilhas remotas, tentando fazer delas uma uma espécie de paraíso livre de covid-19, a tempo do verão, sempre lembrando que muitas destas ilhas não têm hospitais, daí a preocupação, claro. Aliás, várias ilhas já foram declaradas “livres de covid-19” pelo Governo grego, e estão prontas a receber turistas vacinados sem quaisquer restrições. Algo que talvez possa ser complementado com esquemas com o experimentado pela Holanda em Rodes, para turistas não-vacinados – dado o ritmo tão lento da vacinação europeia, por exemplo, boa parte da população poderá continuar por vacinar quando chegar o verão.

Contudo, se o esquema holandês pode ser uma boa solução para manter resorts à tona, para os os negócios locais e habitantes que dependem do turismo – e que provavelmente têm mais dificuldade em aguentar a crise – este sistema, com os turistas fechados, não é solução, queixou-se Giannis Chalikias, que gere um restaurante em Rodes. “Não creio que, de facto, beneficie um restaurante como o nosso”, disse, à Reuters.

