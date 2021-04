Três dias depois de o presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) ter considerado “corrosivo para a imagem da justiça” o posicionamento negacionista assumido pelo juiz Rui Fonseca e Castro, fundador do grupo “Juristas Pela Verdade” e da associação “Habeas Corpus”, entretanto suspenso do Tribunal de Odemira, o magistrado conhecido por se opor ao estado de emergência juntou alguns apoiantes no castelo de Palmela.

Ao i, o tenente-coronel João Fonseca, porta-voz da GNR, diz que a manifestação “cumpriu o formalismo do dever de comunicação à Câmara Municipal da área competente”.

Porém, “no local, desde o início, e verificando-se que os participantes não faziam uso de máscara de proteção individual nem cumpriam o distanciamento social, a Guarda adotou uma atuação ponderada, tendo o promotor da manifestação sido sensibilizado para a necessidade de todos os participantes cumprirem o distanciamento social e fazerem o uso de máscara, de acordo com o estabelecido legalmente”.

Face à “inobservância das normas em vigor”, a força de segurança identificou 13 manifestantes, “não tendo sido possível identificar todos por motivos de ordem operacional”. Foi igualmente elaborado um auto de notícia e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Setúbal. O tenente-coronel evidenciou ainda que foram também elaborados 12 autos de contraordenação por não utilização de máscara quando não garantido o distanciamento social.

Um gigante adormecido “É com uma enorme felicidade que vejo cada vez mais pessoas com coragem para se apresentarem publicamente contra a ditadura sanitária, corrupta e pedófila que ocupa temporariamente o poder”, escreveu Fonseca e Castro na página de Facebook da associação Habeas Corpus, assegurando que a adesão ao protesto “trata-se da confirmação de uma certeza” que já tinha, de que “a população portuguesa é um gigante adormecido que está paulatinamente a sair do seu torpor para vir resgatar a Nação das mãos de uma desprezível associação criminosa”.

Na mesma publicação, o magistrado clarificou que “se, por um lado, a GNR de Palmela já tem histórico de interferência em manifestações, por outro, a sua atuação contrasta diametralmente com a postura exemplar da GNR de Sagres, cujos militares lá presentes mostraram fidelidade ao seu juramento de ‘servir e proteger’” e, por isso, prepara queixas-crime contra os militares da GNR que “tentaram intimidar e interferir na manifestação”.

Em entrevista ao i, César Nogueira, Presidente da Associação de Profissionais da Guarda (APG/GNR), declarou que “sendo ele a pessoa que é, por desempenhar o cargo de juiz, tenta afrontar – não só desrespeitar – as forças de segurança”.

“Esse senhor deve ter alguma agenda que desconhecemos” “O direito de manifestação está consagrado, mas existem regras que não fomos nós que criámos, estão estabelecidas”, salientou o dirigente, adicionando que “esse senhor deve ter alguma agenda que desconhecemos, mas o que é certo é que desrespeitou os camaradas que estavam no local e que, a nosso entender, agiram muito bem e procederam em conformidade”.

