O ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, revelou que cerca de 1,5 milhões de brasileiros estão com a toma da segunda dose da vacina contra a covid-19 atrasada. O ministro adiantou aos jornalistas que vai divulgar a lista de pessoas, por estado, que estão com a dose atrasada e apelou a que estas pessoas não deixem de ir a um posto de vacinação para completar a imunização.

O facto não é apenas fruto do atraso da aplicação da segunda dose, mas também está ligado ao ritmo mais lento de vacinação em janeiro e fevereiro e ao ciclo de tempo previsto para a aplicação das duas vacinas utilizadas no Brasil, a da farmacêutica CoronaVac e a da farmacêutica AstraZeneca.

Queiroga fez um apelo aos que ainda não tomaram a segunda dose para evitar que o esforço da imunização se perca. “Muitos tomaram a primeira dose da vacina para a covid-19. E nós fazemos um esforço para conseguir essas vacinas. É preciso que aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, e são muitos, procurem as salas de imunização dos municípios para a segunda dose”, disse aos jornalistas.