O Futebol Clube do Porto findou o seu caminho nesta edição da Liga dos Campeões, apesar de ter conseguido bater o Chelsea na segunda mão dos quartos-de-final.

O jogo em Sevilha manteve-se a zeros durante a maior parte do tempo no relógio, com o FC Porto a ser incapaz de concluir as várias tentativas de remate que realizou ao longo da partida.

Aos 90+4 minutos, Mehdi Taremi conseguiu finalmente bater Mendy, com um golo de bicicleta, que avivou o sonho dos dragões. Ainda assim, ficavam poucos segundos de jogo no relógio, e acabou por ser mesmo o Chelsea a sair vitorioso da eliminatória.

Agora, os blues vão enfrentar, nas meias-finais da liga milionária, o vencedor da eliminatória entre o Real Madrid e o Liverpool, a jogar-se na quarta-feira, às 20h00.

Também nos quartos-de-final, o Bayern de Munique bateu o Paris Saint-Germain por 1-0, mas não foi o suficiente para bater os parisienses, que venceram na primeira volta por 3-2. Assim, o PSG vai enfrentar, nas meias-finais, o vencedor da eliminatória entre o Manchester City e o Borussia Dortmund.