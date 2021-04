Danny Makkelie, que apitou o encontro entre Portugal e Sérvia em Belgrado, durante a fase de apuramento para o Mundial do Catar em 2022, terá afastado Mario Diks, árbitro assistente que não viu o polémico remate de Cristiano Ronaldo ultrapassar a linha de golo no final do jogo, que terminou com um empate a duas bolas.

Em declarações à estação holandesa Omrop Fryslân, Mario Diks revelou que Danny Makkelie lhe comunicou que a ligação entre ambos chegou ao fim. Uma decisão que surgiu na sequência da polémica gerada no encontro entre Portugal e Sérvia. Assim, Diks não irá participar no Campeonato da Europa.

"É uma desilusão muito, muito grande para mim, tão próximo do Campeonato da Europa. Na quarta-feira, 31 de março, Makkelie disse-me que quer continuar com outro árbitro assistente, porque a confiança na nossa cooperação desapareceu", afirmou.

"Esperava, sinceramente, por maior apoio, compreensão e confiança após uma colaboração de sucesso ao longo dos últimos anos", acrescentou.

A vaga na equipa de arbitragem holandesa será agora ocupada por Gytsjerker Jan de Vries.

Já Danny Makkelie recusou tecer comentários sobre o assunto.

"É uma questão de equipa. Por respeito ao Mario, mas também aos interesses da equipa, não iremos prestar quaisquer outras declarações sobre o motivo para a mudança", disse.

Recorde-se que no jogo, que ocorreu a 27 de março, Cristiano Ronaldo pediu golo nos minutos finais, mas a partida terminou com o empate. Inconformado com a decisão da arbitragem, Ronaldo saiu de campo ainda antes do apito final e atirou a braçadeira de capitão para o chão. As imagens televisivas mostraram que a bola entrou na baliza da Sérvia.