A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé, deteve, na segunda-feira, seis pessoas por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Almancil, em Loulé, e Sintra, em Lisboa.

Os detidos são "quatro homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 29 e os 48 anos", explica a GNR em comunicado.

A detenção ocorreu no "seguimento de uma investigação que decorria há cerca de seis meses" e culminou no desmantelamento de uma rede de tráfico de droga que operava em várias zonas dos concelhos.

"Na sequência da ação, foram efetuadas sete buscas domiciliárias, quatro na região do Algarve e três no concelho de Sintra, que resultaram na apreensão de diverso material", destacando-se 1.330 doses de cocaína; uma prensa e diverso material usado no acondicionamento de estupefacientes; 12 telemóveis; quatro computadores portáteis; três balanças de precisão; um tablet; uma pulseira em ouro e 7.726 euros em numerário.

Os detidos serão presentes esta terça-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Faro, para aplicação das medidas de coação.