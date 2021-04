A Administração de Medicamentos e Alimentos (FDA) e o Centro para o Controlo de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América anunciaram, esta terça-feira, que irão pedir às autoridades para suspender a administração da vacina da Johnson & Johnson. Em causa está o registo de seis casos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas com o fármaco.

Segundo o The New York Times, os casos aconteceram entre mais de sete milhões vacinadas com o fármaco da Janssen, do grupo Johnson & Johnson. Os casos dizem respeito a pessoas com entre 18 e 48 anos. Uma mulher morreu e outra está em estado crítico, no estado do Nebraska.

Portugal irá receber, na quarta-feira, 30 mil vacinas desta farmacêutica. Até ao final do ano, está prevista a chegada de mais 4,5 milhões de doses.