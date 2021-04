A presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, foi detida esta terça-feira por suspeitas do crime de corrupção, avança a TVI 24. Em causa está um negócio imobiliário, em Monte Gordo.

De acordo com a estação televisiva, as instalações da Câmara foram alvo de buscas pelas 8h desta terça-feira. Para além da autarca, há mais três pessoas detidas envolvidas no mesmo negócio, duas das quais funcionários por suspeita de corrupção ativa, por subornos a Conceição Cabrita.

A TVI24 revela ainda que o município terá vendido um imóvel a uma empresa por valores abaixo do mercado.