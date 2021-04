Florentino Pérez venceu as eleições presidenciais no Real Madrid, nas quais era candidato único, segundo anunciou a Comissão Eleitoral do clube, através de um comunicado oficial. Como tal, Pérez segue para o seu sexto mandato, que o manterá na direção dos merengues até 2025.

Desde 2000 que Florentino Pérez é presidente do clube, com um intervalo entre 2006 e 2009, e a sua nomeação decorreu através de video-chamada devido às limitações impostas pela pandemia da covid-19. Bastaram 14 minutos, conforme consta na ata da reunião, que nomeou também como vice-presidentes Fernando Fernández Tapias, Eduardo Fernández de Blas e Pedro López Jiménez.