Quando chegou a altura de escolher o percurso académico, optou pela História, até porque não desejou ser jornalista desde pequeno. Considerava a escrita jornalística convencional enfadonha. No entanto, a sede de conhecer o mundo levou a melhor e avançou para um curso na área. Em 1989, integrou a equipa fundadora do Público, com o qual viria a colaborar durante 23 anos. Foi correspondente do jornal nos EUA e, além de escrever para a editoria de Internacional, apostou nas de Cultura e de Sociedade também. Já fez a cobertura de conflitos em países como o Afeganistão, a Argélia, o Iraque ou a Síria e publicou reportagens em revistas como a Harper’s Magazine ou em jornais como o New York Times.

Considera que tem a “barriga cheia” de reportagens e, por isso, a par da ocupação enquanto repórter freelance, e depois de ter escrito nove livros de não-ficção e dois de ficção, Paulo Moura prepara-se para lançar Cidades do Sol, acerca das utopias da classe média asiática, no próximo dia 3 de maio.

Como ganhou o gosto pela literatura? E pela escrita?

Foi desde pequeno e por influência da família. Há pessoas que têm percursos diferentes e descobrem os livros mais tarde – tenho muito respeito também por elas –, ou seja, não acho que estejamos pré-determinados para algo por termos um background. Sempre tive muitos livros em casa porque a minha mãe era formada em Línguas e Literaturas Modernas e o meu pai era juiz e advogado e, depois, foi conservador do registo civil. Sempre tive um ambiente do culto dos artistas e da arte. Por isso, quando era adolescente, lia poesia: ia para a praia ler Sophia de Mello Breyner, Eugénio de Andrade, José Gomes Ferreira... Hoje em dia, raramente o faço. Uma das memórias que tenho é a da chegada do homem à Lua. Acabei por adormecer no ombro do meu pai, mas é como se tivesse visto porque estava lá com ele.

Como decidiu ingressar na licenciatura em História? Era um bom começo para entender o mundo?

Não quis ser jornalista desde pequeno. Gostava de escrever e queria escrever, eram as duas coisas que mais apreciava. Em certa fase da minha vida, a música também foi muito importante: toquei em várias bandas e pensei que poderia fazer disso a minha vida. Tive a dupla Magrinhos e Feios com o Pedro Abrunhosa, somos amigos desde os 14 anos. Quando fui para a faculdade, pensei que queria ser escritor. Vivia no Porto e não havia nenhum curso de Jornalismo. Hoje, há dezenas, até a mais. Naquela altura, a segunda maior cidade do país não tinha formação nessa área. E também não havia jornais interessantes. Naquela época, houve um jornal que cativava um pouco os jovens que era O Independente. Houve vários fenómenos como a revista DNA, do Diário de Notícias. Mas não havia uma publicação em que os mais novos quisessem participar. Os jornais eram muito chatos, só falavam dos assuntos convencionais, não existia jornalismo mais criativo. Portanto, fui para História porque achava que precisava de aprender História. No ensino secundário, a minha disciplina favorita era Filosofia. Achava que sabia tudo e pensei que não devia aprender mais. Dei aulas de História durante uns anos porque era isso que os formados em Letras faziam. As coisas mudaram, em Portugal, para melhor.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.