Para muitos, as raspadinhas são um vício, que afeta, neste momento, principalmente pessoas da classe média baixa. Mas, em ano de pandemia, com mudanças no dia a dia e contas mais apertadas para os portugueses, as apostas caíram 16%.

Os dados foram avançados ao i pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa, responsável pelos Jogos Santa Casa, apesar de o relatório de 2020 ainda não estar totalmente fechado – será divulgado no próximo mês de maio. Os números não deixam margem para dúvidas: “Atendendo ao ano atípico que se viveu, motivado pela pandemia da covid-19, e que afetou inúmeros setores da economia, também as vendas dos jogos sociais do Estado tiveram uma diminuição na sua totalidade, incluindo a lotaria instantânea (conhecida como Raspadinha), que teve uma quebra na ordem dos 16% por cento em relação ao 2019”, indica a Santa Casa.

Uma vez que o relatório não está fechado, a entidade não adianta o total exato gasto pelos portugueses em 2020.

Fazendo as contas, em 2019, em vendas brutas os portugueses gastaram 1718 milhões de euros com a Raspadinha, o que significa que os gastaram em média 4,7 milhões de euros por dia nesta lotaria instantânea. Tendo sido a queda em 2020 de 16%, os portugueses terão gasto aproximadamente 1,4 mil milhões de euros, o que perfaz 3,9 milhões euros por dia. Os gastos com raspadinhas regressaram assim ao nível de 2017, depois de anos de subida sucessiva das apostas, a maior quebra dos últimos anos.

