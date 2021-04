Mais de cem pessoas assintomáticas comunicaram ao SNS 24 o resultado do autoteste positivo à covid-19, indicam os dados dos Serviços Partilhados do Ministério do Saúde (SPMS).

Os autotestes começaram a ser distribuídos nas farmácias e parafarmácias no dia 02 de abril e dez dias depois "o SNS 24 registou 114 contactos de utentes assintomáticos que comunicaram resultado de autoteste positivo", apontou os SPMS em resposta à agência Lusa.

"Quando os utentes transmitem um resultado inconclusivo ou positivo é emitida automaticamente uma requisição de teste laboratorial covid-19 (RT-PCR)", esclareceu os SPMS.

Cerca de 100 mil autotestes já foram distribuídos às farmácias do país, afirmou esta segunda-feira a ADIFA, uma associação sem fins lucrativos que representa os "distribuidores farmacêuticos de serviço completo", que garantem "várias vezes ao dia, um fornecimento atempado e contínuo das farmácias a nível nacional, sem exceção ou diferenciação".

A ADIFA disse, em comunicado, que “os distribuidores farmacêuticos de serviço completo estão empenhados na célere e eficiente disponibilização dos autotestes às farmácias comunitárias e, por conseguinte, às populações”.

Entretanto, a Associação de Farmácias de Portugal (AFP) apontou hoje à agência Lusa que a procura de testes rápidos de antigénio estabilizou nestes estabelecimentos comerciais, após um pico acentuado no período da Páscoa.

Atualmente, a procura por estes testes rápidos, que estão a ser vendidos a um preço que não chega aos sete euros a unidade, "estabilizou", disse a associação, que prevê que a sua venda "aumente proporcionalmente à evolução da situação epidemiológica nacional".