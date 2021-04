Uma bebé de oito meses sofreu queimaduras no tórax com água quente, na noite desta segunda-feira, em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha.

O incidente aconteceu perto das 20h32, numa casa situada na Rua Luís de Camões, indicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo ao JN.

A criança foi transportada para o hospital de São João do Porto.

No local estiveram quatro operacionais com uma viatura dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora e a VMER do Alto Minho.