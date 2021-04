O presidente do coletivo de juízes do julgamento sobre a morte de Ihor Homeniuk, nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, anunciou, esta segunda-feira – dia das alegações finais, a leitura do acórdão para 10 de maio, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

Recorde-se que o Ministério Público (MP) pediu hoje a condenação dos três inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk a penas de prisão entre oito e 16 anos pelo crime de ofensas corporais graves, agravadas pelo resultado, neste caso morte.

Já o advogado da família de Ihor Homeniuk pediu, no entanto, a condenação dos três inspetores pelo crime de homicídio qualificado, como conta da acusação inicial do MP, manifestando a sua discordância sobre a conversão num crime menos grave, hipótese admitida hoje pela procuradora Leonor Machado.