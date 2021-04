Um jovem de 20 anos foi morto a tiro pela polícia em Brooklyn Center, no estado norte-americano do Minnesota, por ter infringido uma regra de trânsito. A cidade de Minneapolis – a cerca de 15 quilómetros –, que em maio de 2020 viu morrer George Floyd às mãos da polícia, saiu à rua para pedir "justiça" pelo jovem afro-americano.

A vítima, identificada como Daunte Wright, terá sido mandado parar por ter purificadores de ar pendurados no espelho retrovisor, contou a mãe do jovem que ouviu os disparos por chamada. "Ouvi os polícias a dizerem: Daunte, não corra", Katie Wright, explicando que a chamada terminaria pouco tempo depois. Quando voltou a ligar, quem atendeu foi a namorada do filho, que lhe disse que o corpo de Daunte estava no chão e que tinha sido alvejado.