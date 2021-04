Falemos de outras coisas

Os portugueses gostam de Governos que acreditam na ideia de uma economia animada por burocratas do Estado e olham de soslaio os empresários de uma economia de mercado.

Enquanto o país discute o novo espectáculo “tribunais em directo”, lá fora as empresas que deixam o Reino Unido por causa do Brexit, escolhem a Holanda do céu cinzento, não se mobilizando para preferir o sol português.

Portugal distraído a discutir o “Código do Processo Penal”, não conta como destino de investimento, que tanta falta faz.

Setenta e oito empresas britânicas mudaram-se ou abriram representação nos Países Baixos em 2020, o que eleva para 218 as companhias que foram para território holandês devido ao ‘Brexit’ desde 2016, informou esta quinta-feira a Agência de Investimento Estrangeiro.

Espera-se que todas as novas empresas que chegaram no ano passado aos Países Baixos originem 8.600 empregos diretos durante os primeiros três anos e invistam 1.900 milhões de euros nos seus projetos no país.

A Sony também anunciou que vai transferir a sede europeia para a Holanda e a Panasonic já tinha tomado a mesma decisão em 2018.

No início de 2017 eram 80 empresas a negociar a transferência, 150 no início de 2018, actualmente mais de 250.

A Agência do Investimento Estrangeiro da Holanda (NFIA - Netherlands Foreign Investment Agency), anunciou que está a subir todos os dias o número de empresas em negociação.

Na Holanda estão já hoje, empresas de 60 países onde se incluem empórios como a Astellas, Boeing, Bombardier, Bosch, Daewoo, Danone, Dow, Fujifilm, Eastman Chemical, Google, Heinz, Hitachi, Huawei, SABIC, Samsung, Saudi Aramco, Siemens, Stryker and Tata Consultancy Services.

Então, por que razão Portugal não é o destino para algumas destas empresas?

Mas que tem a Holanda, que Portugal não tem e porque razão não somos competitivos para empresas reprodutoras de crescimento económico e de emprego qualificado?

A razão é simples: por causa da política de extorsão fiscal proveniente principalmente do pensamento esquerdista, a que a direita quando no poder, raramente prestou a devida atenção.

- Em Portugal, só escapam à dupla tributação de dividendos as empresas que detêm mais de 10% do capital de outra empresa ou uma posição por mais de um ano.

Já na Holanda, basta ter mais de 5% do capital da sociedade para não ser duas vezes tributado.

– Em Lisboa, se uma empresa vender uma participação de 10% que tem há menos de um ano noutra empresa e lucrar um milhão de euros, vai pagar uma taxa de imposto entre 12,5% a 25%.

Em Amesterdão, esta mais-valia de 1 milhão de euros está isenta de qualquer tributação.

– O pagamento de juros também é mais favorável nos países baixos: em Portugal, o pagamento de juros é muitas vezes retido na fonte.

– Na Holanda, não há qualquer pagamento de imposto ao Estado sobre os juros.

– Em Portugal, os custos associados às participações financeiras de uma SGPS não podem ser abatidos nos impostos da empresa.

– Já na Holanda esses custos são totalmente dedutíveis em sede de IRC.

– Mais: o regime fiscal holandês é estável, não muda leis como quem muda de camisa, não cultiva ou tolera o ódio ao capital que assim afasta do nosso país.

Ou seja, as empresas sediadas na Holanda acabam por pagar menos impostos que pagariam em Portugal. Tudo isto, sendo Lisboa a única capital na Europa com 20 kms de praias a 20 minutos do Aeroporto, com a mais bonita luminosidade do mundo: tudo isto, apesar de termos uma gastronomia elogiada e segurança nas ruas que tranquiliza os visitantes ...

Então por que razão as empresas não vêm para Portugal?

Porque os portugueses não cuidam, quando escolhem governos que toleram de forma difusa as empresas, mas essencialmente gostam de burocracia e impostos.

Gostam de Governos que adoptam agendas de tretas condicionantes para países com sérios problemas de desenvolvimento (p.e questões climáticas) em vez de defenderem o ambiente e as questões ecológicas, onde podem efectivamente intervir sem custos para uma economia débil.

Numa palavra, Portugal nunca mais se dispõe a tratar em termos sérios e de futuro da competitividade como país europeu.

Por isso Portugal não é destino de investimento estrangeiro maciço.

Enquanto isto for assim, o PIB marina e o país definha, sentado a ver o show dos “tribunais em directo”.

Covilhã, Abril, 2021

