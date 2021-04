O Sporting Clube de Portugal empatou a uma bola na receção ao Famalicão, perdendo dois importantes pontos, que resultam numa aproximação do FC Porto, agora no segundo lugar, a 6 pontos de distância.

A partida no Estádio José de Alvalade começou com a equipa da casa a vencer, aos 25 minutos, com um golo de Pedro Gonçalves.

Logo de seguida, no entanto, Anderson restaurou o empate no marcador, que se manteve até ao fim do tempo regulamentar, permitindo ao Famalicão garantir mais um ponto, aumentando a bolha de ar no limiar da zona de despromoção.