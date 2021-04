Portugal registou, nas últimas 24 horas, 566 casos do novo coronavírus e seis óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo. O total de novas infeções voltou a ultrapassar o número de recuperados. Internamentos mantêm-se igual à véspera, mas há menos utentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de novos casos nas últimas 24 horas: 200. Segue-se o Norte com 183, o Centro com 62, o Algarve com 33 e o Alentejo com 16. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira há mais 41 e 31 infeções, respetivamente.