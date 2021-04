Está findado E-Prix de Roma da Fórmula E. Se no sábado António Félix da Costa acabou fora da corrida devido a um furo, a manhã de domingo correu melhor, e viu o piloto português da DS Techeetah acabar no sétimo lugar, após partir da 15.ª posição da grelha. Já Jean-Éric Vergne, colega de equipa de Félix da Costa e vencedor da corrida no sábado, acabou por não ter a mesma sorte no sábado, arrancando do longínquo 20.º lugar na grelha de partida, e acabando a corrida no 11.º lugar.

No pódio ficaram Stoffel Vandoorne, da Mercedes, seguindo de Alexander Sims, da Mahandra Racing, e Pascal Wehrlein, que beneficiou de uma penalização aplicada a Norman Nato.

Com estes resultados, Félix da Costa adiciona seis pontos na classificação geral, passando a ter um total de 21 pontos.