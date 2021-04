A Alemanha registou 24.097 novos casos de covid-19 e 246 mortes associadas à doença.

De acordo com os dados do Instituto de virologia Robert Koch (RKI), divulgados este sábado, a incidência acumulada de covid-19 em sete dias subiu para 120,6 casos por 100.000 habitantes, em comparação com os 110,4 de sexta-feira.

Desde o início da pandemia, a Alemanha soma 2.980.413 infetados e 78.249 vítimas mortais.

Até hoje,4.831.522 pessoas já receberam as duas doses de uma das vacinas contra a covid-19 e 112.204.176 pelo menos uma dose.