Um homem utilizou uma máscara e disfarçou-se de idoso para tentar roubar uma joalharia num centro comercial, esta quinta-feira, no Brasil.

A Polícia Militar brasileira só percebeu que se tratava de um disfarce depois de o suspeito fugir, deixando para trás a máscara que utilizava.

Segundo o site G1, as autoridades foram chamadas ao local através de um grupo de Whatsapp criado para estabelecer comunicação direta entre a polícia e os comerciantes, depois de os seguranças do centro comercial repararem na movimentação estranha de dois homens junto à joalharia.

Ao darem conta da presença da polícia no local, o homem disfarçado e um jovem de 17 anos tentaram fugir. O jovem, que tinha consigo uma arma, acabou por ser detido, enquanto o homem disfarçado conseguiu fugir, tendo os polícias encontrado a máscara no estacionamento do espaço comercial.

O suspeito tentou assaltar a loja, mas o crime foi impedido graças à rápida ação dos seguranças.