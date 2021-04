Real Madrid e Barcelona medem forças pela última vez nesta temporada, este sábado, no estádio Alfredo di Stéfano. Vinicius Júnior brilhou no jogo contra o Liverpool para a Liga dos Campeões e, por isso, os holofotes do El Clásico estarão apontados para o jogador de 20 anos que tem vindo a tornar-se crucial no ataque do Real Madrid. Varane é a nova baixa no plantel dos merengues, após lesionar-se na Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona vê-se ainda sem Pique. O Real Madrid não perde para a La Liga desde janeiro. Caso vença, a equipa comandada por Zidane destrona o barça do segundo lugar do campeonato.

Segunda oportunidade para os red devils

Depois de perder por 6-1 na primeira volta, o Manchester United vai a Londres, este domingo, para a desforra contra o Tottenham, a contar para a 31ª jornada. A equipa liderada por José Mourinho está no sexto lugar da Premier League e precisa de vencer para voltar aos lugares de classificação para as ligas milionárias.

Já o Manchester United tem mais 11 pontos do que os spurs, mas sem margem para erros. O terceiro classificado, o Leicester City, está apenas a quatro pontos do seu lugar.