O menino que esta sexta-feira foi mordido por um macaco no Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, já foi operado.

Segundo fonte do Hospital de São João, no Porto, citada pela agência Lusa, a criança encontra-se "estável e a recuperar" e a operação de reconstrução correu “muito bem”.

De acordo com a mesma fonte, o menino, que tem afinal 19 meses, deverá ter alta hospitalar no início da próxima semana.

Recorde-se que a criança estava a brincar junto à jaula do macaco, na manhã desta sexta-feira, quando este a mordeu e lhe arrancou parte do dedo. Militares da GNR conseguiram entrar dentro da jaula e recuperar parte do dedo.

Em resposta à mesma agência noticiosa, o Zoo Santo Inácio afirmou que apurou os contornos do acidente, "tendo verificado que as normas de segurança teriam sido quebradas, na medida em que o animal estava a ser alimentado pelos visitantes".

"O acidente ocorreu quando a criança estava a dar amendoins a um macaco e acabou por ser mordida na ponta do dedo", indicou, destacando que o menor foi "prontamente assistido".