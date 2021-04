Metade das vacinas AstraZeneca cuja entrega estava prevista para esta semana à União Europeia vão chegar atrasadas, anunciou um porta-voz da farmacêutica anglo-sueca.

"Comunicámos à Comissão Europeia [CE] e aos Estados-membros na semana passada que um dos dois lotes [de vacina] para entrega nesta semana precisa ainda de ser testado e que será entregue em breve", explicou o porta-voz citado pela agência francesa France-Presse (AFP).

As entregas semanais exigem "geralmente, pequenas oscilações", dependendo de "uma série de fatores operacionais", como a "distribuição ou uma boa definição nos testes de segurança e de qualidade", acrescentou.

A vacina, denominada agora por Vaxzevria, continua a estar no centro das atenções, após o parecer da Agência Europeia do Medicamento (EMA) que concluiu haver uma “possível ligação” entre a inoculação da vacina e a formação de “casos muito raros” de coágulos sanguíneos, mas que sustenta ainda os benefícios da mesma.

"A AstraZeneca continua no bom caminho para cumprir os seus planos de entrega para o segundo trimestre", indicou o porta-voz.

De acordo com o Financial Times, que citou documentos oficiais, o grupo farmacêutico tem agora previsto entregar 1,3 milhões de doses aos 27 Estados-membros da União Europeia, a contar ainda com Islândia e Noruega, contra as 2,6 milhões de doses que iam ser entregues esta semana, "um decréscimo distribuído de forma justa de acordo com os países".