Duas escolas básicas do concelho de Faro foram encerradas, esta sexta-feira, devido a um surto de covid-19.

"A escola foi hoje fechada. Ontem [quinta-feira] ainda houve aulas, mas as turmas onde foram identificados casos positivos não tiveram aulas e depois, ao fim da tarde, o delegado de saúde decidiu fechar as escolas", disse João Geraldes, presidente da associação de pais de uma das escolas, em declarações à agência Lusa.

Já fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve adiantou à mesma agência noticiosa que "os inquéritos epidemiológicos estão em curso, mas tudo indica que a disseminação do vírus terá ocorrido em festas familiares e sociais, de aniversário, bem como na prática desportiva" num clube local.

De acordo com a mesma fonte, existem "vários agregados familiares com todos os elementos positivos" e "muitos dos casos positivos contactados, incluindo as crianças, estão sintomáticos", embora com sintomas ligeiros.

Em causa está a Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do Montenegro e a Escola Básica do 1º. Ciclo do Montenegro, que têm no total 300 alunos.

Está em curso um "processo de testagem massiva".