Juiz Ivo Rosa já está a falar.

"Justiça tem de ser conseguida de modo válido"

O antigo primeiro-ministro José Sócrates disse aos jornalistas, à chegada ao Campus de Justiça, esta sexta-feira, que estava ali para “lutar” pela sua “inocência”.

O principal arguido da Operação Marquês, que conhece hoje a decisão do juiz Ivo Rosa, sobre se o caso vai ou não a julgamento e quais os crimes, sublinhou que fez questão de marcar presença no tribunal, pois não é do seu “temperamento” ficar em casa, quando há uma decisão tão importante prestes a ser conhecida.

Aproveitou ainda a ocasião para atacar a justiça e o jornalismo sobre a forma como tem decorrido o processo. "Venho denunciar o que é uma obscena campanha mediática que tem como objetivo condicionar o tribunal e a decisão do juiz", disse José Sócrates, referindo que os jornalistas, por influência do MP, têm tentado condicionar a decisão do tribunal.

E terminou com um aviso: "Todos esses cobardes que acusam e me agridem e tentam fazer julgamentos, que fiquem a saber que não me intimidam. Não os temo e aqui estou para lutar pela minha inocência".