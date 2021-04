O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil , referiu-se às mulheres que integram a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) como "pessoas portadoras de vagina". Na sequência do caso, que têm gerado polémica no país, uma das deputadas avançou com uma queixa.

"Parece, mas não é a gaiola das loucas, são só as pessoas portadoras de vagina na CCJ sendo levadas a loucuras pelas verdades ditas pelo deputado Eder Mauro", escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter.

Parece, mas não é a gaiola das loucas, são só as pessoas portadoras de vagina na CCJ sendo levadas a loucuras pelas verdades ditas pelo Dep. @EderMauroPA 1.000° 🔥 pic.twitter.com/sdO75DfsA0 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 8, 2021

Uma das vozes que mais criticou o comentário do filho de Jair Bolsonaro foi a deputada Joice Hasselmann, que classificou a frase de sexista e de consituir uma "violação do decoro parlamentar em qualquer Congresso sério do mundo".

Hasselmann foi mais longe e pediu ao Ministério Público Federal que abrisse um processo penal contra o filho do Presidente, anunciou ainda que orá apresentar uma queixa ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.