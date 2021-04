O regresso dos cafés!

O sentimento de proximidade, os hábitos de que sentimos tanta falta, a conversa com o vizinho, a confiança que nos transmitem. Nunca nos demos conta que eram já parte importante dos nossos dias.

Na rua onde vivi a minha infância e adolescência, na Cova da Iria, em Fátima, existia (e ainda existe) uma pastelaria/gelataria especial que fará para sempre parte do meu álbum de muitas e boas memórias que colecionei nesses maravilhosos anos. Talvez por estar mesmo em frente ao prédio onde morávamos (nós e os meus tios) mas também pelo bom serviço e amizade que sempre tivemos com o António, a Céu (os donos da Piccolina) e a Idalina, a verdade é que se tornou a sala de estar onde toda a família se reunia depois dos almoços de fim de semana. Foi lá que bebi a minha primeira colher de café coberta de açúcar que a minha Tia Olinda me dava às escondidas. Onde comi os meus primeiros bolos que me ficaram enraizados de tal forma no paladar que ainda hoje, onde quer que vá, não consigo encontrar igual (sobretudo os pastéis de nata) e onde me deliciava com gelados caseiros feitos de fruta verdadeira que adornavam uns cones de bolacha antigos que tinham umas letras escritas no topo.

A união da família, que ainda hoje perdura, também passou por aí. Momentos descontraídos, naquela espaçosa esplanada em calçada típica portuguesa onde se falava de tudo e mais um pouco enquanto os primos mais novos jogavam à bola. Do café depois de almoço que se estendia para as tostas mistas ou croissants aquecidos, ao lanche, nem nós (pelo menos os mais novos) tão pouco sabíamos o quanto éramos felizes, só por podermos usufruir daquelas tardes mágicas na companhia uns dos outros. Hoje em dia, quando regresso a casa dos meus Pais faço sempre questão de lá passar, embora a minha mãe quase todas as semanas me faça chegar uns bolos da dita. Mas da última vez já em pleno confinamento encontrei-a fechada e senti a rua mais triste e soturna. Faltava o brilho daquela esplanada, mas sobretudo aquela vida das pessoas a entrar e a sair, dos sorrisos e da companhia que eram aquelas tardes. O barulho dos manípulos das máquinas de café a deitar o resto de borra ou as chávenas a tilintar umas nas outras.

Mesmo com parte da família a viver noutras paragens aquele continua a ser ponto de encontro obrigatório para quem lá ficou. E sinto a importância que aquele café depois de almoço representa para a minha avó, os meus tios e alguns amigos. É onde se encontram para pôr a conversa em dia, para ler o jornal e discutir as notícias, para falar da vizinha ou do jogo de futebol, do padre, do cão e do gato. Costumo dizer em jeito de brincadeira que é ali mesmo, naquelas cadeiras de verga, que se tomam as grandes decisões deste país e que quem não cair no goto daquele grupo terá problemas sérios no futuro. A verdade é que todos aqueles momentos ajudam a passar o dia, a exercitar a mente e por isso mesmo são tónico importante para a saúde mental dos que por lá passam.

Fiquei por isso muito feliz quando os meus Pais logo na manhã de segunda me mandaram uma fotografia a tomar o pequeno almoço na Piccolina. E imagino a felicidade e a importância que representa a abertura dos inúmeros cafés da esquina ou centrais, de aldeia, vila ou cidade, para tanta gente. O sentimento de proximidade, os hábitos de que sentimos tanta falta, a conversa com o vizinho, a confiança que nos transmitem. Nunca nos demos conta que eram já parte importante dos nossos dias. Talvez por serem tão simples, ou simplesmente fazerem parte do nosso quotidiano. Foi preciso tirarem-nos isso para que muitos sentissem que lhes estavam a tirar tudo. Saúdo assim o regresso desses espaços de encontro e de convívio tão portugueses, que consigam sobreviver às dificuldades e continuem a desempenhar um papel decisivo na nossa comunidade. E a nós compete-nos frequentar e apoiar para que eles nunca acabem.