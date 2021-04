Venezuela em modo nazi

O que se passa na Venezuela ultrapassa todos os limites da decência, mas o seu povo é que deve resolver os seus problemas. Não significa isso que não nos possamos indignar com as informações que nos chegam, como é o caso das casas marcadas com um símbolo da covid, sempre que alguém que aí viva tenha acusado positivo, impossibilitando alguém de se aproximar ou dos infetados saírem à rua. Os nazis também marcaram os judeus e sabemos como tudo acabou.

Como é possível uma população aguentar tanta discriminação, tantas provações sem que se revolte de uma forma pacífica exigindo eleições justas e democráticas? É que não estamos a falar de um continente que nunca tenha passado pela experiência de viver de acordo com a vontade da maioria da sua população. O grande educador do povo venezuelano, Nicolás Maduro, não se pronunciou sobre o caso, mas um tribunal decidiu considerar ilegal tal bizarria. O mesmo será dizer que Maduro ter-se-á arrependido do apoio que deu ao autarca que avançou com tal medida e mandou a Justiça cancelá-la. É esta a triste sina do povo venezuelano.

Nós, felizmente, estamos muito longe de tais exotismos, mas somos obrigados a conviver com a inabilidade de um Governo que não consegue tomar medidas concretas sobre a covid. Decide-se permitir a venda de autotestes e anuncia-se a criação de uma página eletrónica onde as pessoas podem dizer o resultado que obtiveram, mas até hoje tal página não saiu do papel nem do computador.

Há zonas com elevados índices de transmissibilidade e o Governo diz que vai testar em massa. Mas se não fossem as câmaras a tomarem a iniciativa o país estaria bem pior do que está. Não há uma estratégia e fala-se com uma ligeireza que arrepia.

Independentemente dos bloqueios temporários do Governo, seria bom que a União Europeia dissesse o que pretende fazer se as vacinas não forem eficazes. Vamos ficar com as nossas vidas eternamente suspensas ou vamos passar a outra fase? É que não me parece que possamos continuar muito mais tempo neste limbo.