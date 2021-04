O PIB nacional teve uma queda abrupta de 7,6%. Oeiras é o segundo concelho que mais contribui para o PIB. Qual foi o impacto da pandemia nas vossas contas?

Só vamos ver isso no final deste ano. A receita é sempre em função do ano anterior, por isso em 2020 a nossa receita ainda subiu, reflexo de 2019, que foi um ano extraordinário. Em 2021 a receita já está a diminuir.

Já se sente?

Prevemos um impacto [no orçamento da Câmara] no final deste ano de menos 12 milhões de euros.

Isso é muito ou não?

É próximo do reflexo a nível nacional. Aliás, Oeiras é um bom exemplo, porque representa 10% do PIB nacional: tem 25 mil milhões de volume de negócios, excluindo as financeiras. O Porto tem 14 mil milhões. Cascais tem 6 mil milhões, e passa por ser um município rico. Mas há um outro dado ainda mais interessante, que mostra como Oeiras é um case study do ponto de vista económico: o contributo do turismo nacional – e todos sabemos a importância desse setor – é de 18 mil milhões/ ano. Neste quadradinho de 48 km2 e 177 mil habitantes é gerado um volume de negócios de 25 mil – 7 mil milhões de euros a mais do que o bolo total do turismo. Se o PIB cai 7% é natural que tenha reflexo aqui em Oeiras. Pelas nossas contas, o impacto andará na ordem dos 12 milhões, que significam mais ou menos 6% do nosso orçamento.

E esse volume de negócios de 25 mil milhões, também vai ser afetado?

Temos 90% de pequenas e médias empresas e só 3 a 4% são grandes empresas. Mas das 300 e tal maiores empresas do país, cerca de 100 estão em Oeiras. Pelos dados de que disponho, a quebra maior será nas médias e pequenas empresas. Acontece que o core fundamental de Oeiras são as tecnológicas, e essas aumentaram o volume de negócios. Porque a maioria delas estão ligadas às tecnologias de informação, e as vendas na área do hardware e software aumentaram brutalmente.

Isso do lado da receita. E a despesa, aumentou muito?

Digamos que a Câmara Municipal de Oeiras tem uma situação privilegiada…

Tinha uma almofada financeira?

Sim, tínhamos uma almofada financeira significativa. Embora lhe deva dizer que sempre tive para mim que uma Câmara não deve ter dinheiro. Também não deve ter dívidas. Mas quando tem muito dinheiro no banco é mau. Significa que não é capaz de antecipar qualidade de vida. Não concebo que um município tenha milhões no banco…

Os cofres cheios?

…e famílias a viver em barracas. Isto é inconcebível. Mas há disso na Área Metropolitana de Lisboa. Quando fui eleito em 2017, o meu antecessor, Paulo Vistas, tinha 75 milhões de euros no banco. Mas quando cheguei à Câmara não tinha um projeto feito… por acaso tinha um que estava quase terminado, que era a ciclovia empresarial, mas mais nada. O meu antecessor teve esse problema. Há dois tipos de autarcas. Há os que esperam que as coisas aconteçam e há os que fazem as coisas acontecer. Se está à espera que os serviços lhe apresentem os projetos está tramado. Chegamos ao fim deste mandato com muitos projetos em carteira e muitos já foram lançados. Neste momento você dá uma volta no concelho e vê obras por todo o lado. Umas pequenas, outras maiores. Mas até chegar à velocidade cruzeiro demora muito tempo, porque o código da contratação pública é muito rigoroso. A partir do momento em que se domina isso e se entra na rotina as coisas funcionam bem. Só que as Câmaras têm uma dificuldade: quando os técnicos estão habilitados vão-se embora.

Para o setor privado?

A administração pública paga mal. A informática, por exemplo, é hoje fundamental em qualquer organização. A CMO forma-os e eles depois vão-se embora. E vêm outros. O Estado não pode ser pindérico.

Mas se tem o povo todo a fazer sacrifícios…

Isso é a maior demagogia que há.

É?

É. Toda a gente faz sacrifícios.

Uns mais do que outros…

Os políticos são cidadãos como os outros. Veja bem: não se aumenta os políticos porque o salário mínimo é 665 euros. Mas os empresários, os gestores das empresas públicas, esses já podem ganhar 20 mil euros. A democracia é um sistema extraordinário. Qualquer cidadão pode ser presidente da Câmara, qualquer cidadão pode ser primeiro-ministro, qualquer cidadão pode chegar a Presidente da República. Em democracia é assim. Mas, se pretendem políticos qualificados, têm de lhes pagar. Olhe, eu, por exemplo, não tenho ordenado na Câmara neste momento.

Não tem?

Não, porque sou reformado. Não ganho nada da Câmara. E veja bem: eu é que fui acusado de fraude fiscal, e sou acusado de falta de ética. Ainda ontem um jornalista dizia que eu tinha sido condenado por corrupção, a propósito do banho de ética do Rio. Banho de ética? Eu podia ter-me reformado com tempo a dobrar, ainda ganhava da Câmara como muitos colegas meus fizeram. Não me reformei com tempo a dobrar, reformei-me com 39 anos de serviço e podia ter recebido 180 mil euros por reforma das autarquias locais. Nunca o fiz por razões éticas. E depois fui condenado a prisão por fraude fiscal por 18 mil euros. Mas eu é que não tenho ética. Claro que quem corre por gosto não cansa. Eu gosto de ser presidente da Câmara, adoro o poder local. Sinto-me recompensado pelo reconhecimento das pessoas: quando uma velhinha vem ter comigo, eu fico encantado.

